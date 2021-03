Kiel-Torhüter Niklas Landin gegen Robert Weber. Foto: imago images/Reps

Dirk Reps via www.imago-images.de

Kiel. Der Favorit gibt sich trotz Mehrfachbelastung keine Blöße: Handball-Bundesligist THW Kiel hat sich der Pflichtaufgabe HSG Nordhorn-Lingen erfolgreich entledigt. Mit 32:22 (18:7) besiegte der Deutsche Meister am Samstagabend den Abstiegskandidaten.

Der aktuelle Welthandballer Niklas Landin zog der HSG in ihrem vierten Auswärtsspiel in Folge bereits in den Anfangsminuten den Zahn. Der dänische Nationaltorwart, der in dieser Woche seinen Vertrag bis 2025 verlängert hatte, wehrte im erst