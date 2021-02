Frust nach dem Hannover-Spiel bei (v.l.) Patrick Miedema, Robert Weber und Alexander Terwolbeck. Foto: imago images/Joachim Sielski

Joachim Sielski via www.imago-images.de

Lingen. Die Auswärtswochen gehen weiter: Auch am Sonntag muss Handball-Bundesligist HSG Nordhorn-Lingen wieder in fremder Halle auflaufen. Denn die nächste Nachholpartie beim HC Erlangen (16 Uhr) steht an.

Warten aufs Heimspiel: Auch nach dem Auftritt beim HCE, der eigentlich am 27. Dezember stattfinden sollte, aber wegen eines Corona-Falls beim Gegner verlegt wurde, kommt noch kein Heimspiel für die HSG. Erst am 17. März spielt sie in der E