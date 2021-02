Im Supercup wurde Lina Alsmeier zur wertvollsten Spielerin gewählt. Foto: imago-images/Schreyer

Schreyer via www.imago-images.de

Schwerin. Um ihren zweiten Titel in dieser Saison spielt Volleyballerin Lina Alsmeier. Das Fernsehen überträgt das Pokalfinale live. So stehen Alsmeiers Chancen.

Am Sonntag trifft Alsmeier, die im vergangenen September bereits den Supercup zwischen Meister und Pokalsieger gewann und dort zur wertvollsten Spielerin gewählt wurde, mit ihrem SSC Schwerin in der SAP-Arena in Mannheim um 14.15 Uhr auf de