Die Vereine warten auf Antworten aus der Politik. Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Meppen. 24 Sportvereine Niedersachsens, darunter keiner aus dem Emsland, haben sich gemeinsam mit einem offenen Brief an den Landessportbund gewendet. Darin fordern sie zusätzliche Finanzhilfen vom Land und machen einen Vorschlag für die Rückkehr in den Sportbetrieb.

Obwohl kein emsländischer Verein an dem Schriftstück beteiligt war, gibt es Unterstützung für den Vorstoß. Der LSB hat den Clubs geantwortet: Man sei mit der Politik bereits in Verhandlungen. Was schlagen die Vereine vor? Alle, die vom 1. J