Vertrag verlängert in Spelle: Christoph Ahrens.

Werner Scholz

Spelle. Christoph Ahrens, Jan-Hubert Elpermann und Jan-Luca Ahillen bleiben auch nächste Saison beim Fußball-Oberligisten SC Spelle-Venhaus.

Für Fußballobmann Markus Schütte hat das Trio wesentlichen Anteil am Höhenflug der Speller. Die Mannschaft von Trainer Hanjo Vocks führt die Tabelle an. Sollte die Saison fortgesetzt werden, spielt sie um den Aufstieg in die