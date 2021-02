Hofft auf noch viele Einsätze im Deutschlandtrikot: Greta Schlichter.

CEV

Lathen/Berlin. Vom überschaulichen Lathen ins Sportinternat in Berlin - für Greta Schlichter hat sich im Jahr 2020 vieles verändert. Die 16-Jährige kommt ihrem großen Ziel Leistungssport immer näher.

Für Schlichter ist der Wechsel in die Bundeshauptstadt ein "großer und bedeutender Schritt". In Berlin spielt sie derzeit mit dem VC Olympia Berlin in der 3. Liga. "Wegen der Corona-Pandemie hatten wir aber erst ein Spiel", berichtet die Vo