Um diesen Sport-Oscar gehrt es bei der Sportlerwahl im Emsland. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Viele Schlagzeilen hat die Sportlerwahl im Emsland seit 1990 produziert. Ein Ehrengast der abschließenden Sport-Wirtschaftsgala tauchte gleich zweimal auf und trat keinen Monat nach seinem zweiten Auftritt im Emsland zurück. Und ein Sportler des Jahres ist bis heute unerreicht.

Der Ehrengast: Bei der Sport-Wirtschaftsgala werden die Sport-Oscars an die Sportler des Jahres vergeben. Überreicht werden sie vom Ehrengast. Reinhard Grindel war gleich zweimal in dieser Funktion dabei: 2011 in Lingen, als er noch Vizeprä