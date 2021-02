Kein Training, keine Spiele. Die Fußballer treffen sich Sonntag zum Online-Forum.

Doris Leißing

Meppen. Die emsländischen Fußballvereine wollen mitten in der Corona-Pandemie ins Gespräch kommen. Der Kreisfußballverband (KFV) bietet am Sonntag von 10.30 bis 12 Uhr dafür online ein Forum, in dem es um Sorgen und Wünsche von Clubs und Sportlern geht.

Es handelt sich nach Einschätzung des Verbandes um die Fortsetzung des Vereinsdialogs light, den er schon einige Male durchgeführt hat, etwa in Papenburg, Geeste oder Varenrode. Dabei informierte sich der KFV über Sorgen und