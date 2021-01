Der Amateurfußball pausiert wegen der Corona-Pandemie auf unbekannte Dauer.

Barsinghausen. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) hat sich in einem Video-Meeting beratschlagt, wie es mit dem Amateurfußball weitergehen soll. Mit den Ergebnissen werden die Verbandsausschüsse in die jeweiligen Gremien auf Kreis- und Bezirksebene zur weiteren Beratung gehen. Das Arbeitspapier beinhaltet vier Kernaussagen.

Wann will der NFV den Spielbetrieb wieder starten? Das ist schwer zu sagen. "Der NFV wird auch weiterhin an der Praxis festhalten, sich an der jeweiligen örtlichen Verfügungslage zu orientieren", heißt es auf der Homepage des NFV. "Da es ak