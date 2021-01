Lina Alsmeier spielt seit 2020 in Schwerin. Foto: imago images / ZUMA Press

Lisa Guglielmi via www.imago-images.de

Schwerin. Der Favorit hat sich durchgesetzt: Volleyballerin Lina Alsmeier hat in der Volleyball-Bundesliga das Duell der Emsländerinnen gewonnen. Jana-Franziska Poll musste sich mit Aachen geschlagen geben.

Mit 3:1 (26:24,25:23,24:26,25:15) behauptete sich der SSC Palmberg Schwerin am Samstag gegen die Ladies in Black Aachen. Nach den Niederlagen gegen Stuttgart und zuletzt in Dresden brauchte der deutsche Rekordmeister einen Befreiungsschlag