HSG-Trainer Daniel Kubes muss als Nationaltrainer Tschechiens seinen Hut nehmen.

Werner Scholz

Lingen. Daniel Kubes ist nicht mehr Nationaltrainer der tschechischen Handball-Auswahl. Auch sein Kollege Jan Filip musste den Hut nehmen. Die Entscheidung kam für die beiden allerdings nicht ganz unvorbereitet.

Am Dienstagabend bekam Kubes einen Anruf vom tschechischen Verband, in dem im mitgeteilt wurde, dass ihm und Filipp die Aufgaben entbunden werden Für Kubes ist dies eine Reaktion auf die Nicht-Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Ägypten.