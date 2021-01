Tischtennis: Enges Aufstiegsrennen in der 1. Herrenbezirksklasse

Für gleich mehrere emsländische Vereine kann die Saison mit Aufstieg enden.

Meppen. Da im Tischtennis-Sport keine Rückrunde gespielt wird, ist durch die Corona-Zwangspause quasi in allen Staffeln Saisonhalbzeit. Immerhin vier emsländische Clubs mischen in der 1. Herrenbezirksklasse im Titelkampf mit.

Der SC Baccum führt nicht die Tabelle an, ist aber mit einigen Spielen im Rückstand. Da die Mannschaft noch ohne Minuszähler ist, hat das Sextett in der Machtarithmetik die besten Karten. Gleich vier Akteure haben in den bisherigen nahezu