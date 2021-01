Muss die Enttäuschung verkraften: Daniel Kubes (rechts). Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Prag. Tagelang führte er einen doppelten Kampf – gegen die eigene Corona-Erkrankung und um die Teilnahme seiner Nationalmannschaft an der Handball-WM in Ägypten. Das sagt Daniel Kubes, Trainer der HSG Nordhorn-Lingen und zugleich Nationaltrainer in Tschechien, zu seinem Gesundheitszustand und über die Absage.

Gesundheitlich gehe es ihm schon besser, sagt Kubes am Mittwoch. „Die Symptome, die ich gehabt habe, gehen langsam weg. Ich fühle mich jetzt besser als vor einer Woche.“ Die ersten Tage seien nicht angenehm gewesen, sagt Kubes, der von Haus