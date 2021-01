Auf der Hantelbank stemmt David Kaminski bis zu 100 kg.

Meppen. Nur ein Testspiel im Jahr 2020 und noch keine klaren Aussichten, ob und wann die kommende Saison startet. Die American Footballer von Emsland United sind von der Corona-Pandemie arg gebeutelt. Linebacker David Kaminski hat sich seinen eigenen Trainingsplan zurecht gelegt. Ein positives Beispiel für viele Amateursportler.

Für den 27-Jährigen geht es vor allem darum beim Saisonstart top fit zu sein - wann auch immer die kommende Spielzeit startet. "Ich möchte in der derzeitigen Phase auf keinen Fall zu dick werden", so Kaminski. "Ich trainiere so oft wie mögl