Sicherte sich den Tagessieg mit DM-Qualifikation in der Altersklasse W14: Leni Viehweger (r.) vom VfL Lingen.

Carsten Nitze

Meppen. Ein großer Schritt in Richtung Qualifikation für die Deutschen Mehrkampf Meisterschaften ist Leichtathletin Julia Todt vom SV Union Meppen am Wochenende gelungen. Mit 4854 Punkten sicherte sie sich den U-18-Gesamtsieg beim Mehrkampfsportfest im Meppener Stadion am Helter Damm.