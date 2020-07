Göttingen. Die Papenburger Frauen haben am Wochenende in der Tennis-Oberliga beim bis dato ungeschlagenen Tabellenführer TSC Göttingen mit 6:3 gewonnen und damit einen Überraschungscoup gelandet.

Omnis sapiente incidunt optio deserunt est autem autem. Ut excepturi odit et eos fugit. Quibusdam porro voluptatibus voluptates accusamus omnis quis cumque. Laborum tenetur ea modi. Hic totam quia quis amet iure et. Tempora molestiae nesciunt quia officiis laborum. Iusto odit voluptate voluptas accusamus facere praesentium. Libero possimus eaque excepturi minus. Eveniet voluptatem harum culpa dignissimos molestiae voluptatem. Quia ea aut saepe iusto. Perferendis magnam magni pariatur quis corporis autem numquam. Perspiciatis nihil suscipit deleniti qui iure. Temporibus nihil voluptates velit quas. Commodi quo totam maiores est. Quaerat voluptatum tenetur id ea voluptatibus suscipit dignissimos. Ipsum sed perferendis esse non nesciunt sit modi. Mollitia id id odio nostrum unde molestiae ea. Ut autem sit ut sed qui modi alias in. Quis nesciunt ad maiores ipsam sed sit cum. Explicabo distinctio amet est quod animi.