Wurden im ungewöhnlichsten 800-Meter-Meisterschaftsrennen jeweils U-18-Bezirksmeister: Leni Viehweger (VfL Lingen) und Max Ziolkowski (LG Papenburg-Aschendorf). Foto: Carsten Nitze

Carsten Nitze

Delmenhorst. In Corona-Zeiten ist nichts, wie es vorher war. Leni Viehweger vom VfL Lingen haben die besonderen Wettkampfbedingungen bei den Bezirksmeisterschaften in Delmenhorst offenbar in die Karten gespielt.