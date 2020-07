Spelle. Die Anspannung steigt, der Fokus ist gesetzt. Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat den Finaltag der Amateure terminiert. Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus, der zuvor im Halbfinale des NFV-Pokals (Amateure) noch den MTV Gifhorn aus dem Weg räumen muss, hat bereits mit der Vorbereitung auf die ersten Pflichtspiele nach der Corona-Pause begonnen.

