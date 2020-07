Zeigte im vergangenen Jahr ihr Können: die Lingenerin Johanna Feldt im Prix St. Georges.

Johannes Krage

Wietmarschen. Ab dem heutigen Freitag steht die Reitsportanlage des RFV Wietmarschen für drei Tage im Blickpunkt des Dressurreitsports. Lange mussten die Reiterinnen und Reiter auf diesen Event warten. Es ist das erste Turnier wieder in der Region in der Pandemiezeit. Prall gefüllte Starterfelder zeigen das Verlangen der Sportler in die Wettbewerbe.