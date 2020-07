Zu groß: Fußball-Landesliga wird in zwei Staffeln geteilt

Während Biene (in Blau) mit Union Lohne in der Südstaffel spielt, trifft Papenburg im Norden auf Aufsteiger Sparta Werlte. Foto: Lars Schröer

Lars Schröer

Meppen. Licht am Ende des Tunnels für die Fußballer der Landesliga: Die neue Saison soll am 6. September beginnen. Weil es wegen des Saisonabbruchs keine Absteiger gab, umfasst die Spielklasse 21 Mannschaften. Um das Programm bewältigen zu können, wird die Landesliga in zwei Staffeln geteilt.