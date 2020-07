Lieferten sich trotz Abstandsregeln ein spannendes Rennen über 400 Meter: Marit Schute (links) und Amelie Vedder. Foto: Carsten Nitze

Lingen/Papenburg. Mit gleich zwei Veranstaltungen in Lingen und in Papenburg sind am Wochenende die Leichtathleten der Jugend und der Hauptklasse in die Saison gestartet. Die Wettkämpfe in Lingen und Papenburg fanden wegen der Corona-Pandemie unter besonderen Bedingungen statt.