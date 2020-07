Präsentierten das Zugticket (v.l.): Lucas Beniermann, Thomas Kopp, Birgit Pauluschat, Miriam Gertken, Maren Sostmann, Dieter Barlage und Christof Lampe.

Harlacher

Sögel. Kinder zum Training oder zu Sportveranstaltungen fahren und wieder abholen kann für viele Eltern sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Westfalen-Bahn will dem entgegenwirken und hat in Kooperation mit dem Kreissportbund Emsland und dem Jugendleistungszentrum Emsland eine Lösung präsentiert.