Geeste. Losglück für die DJK Geeste: Die Fußballer aus der 1. Kreisklasse Mitte vertreten das Emsland in der neuen Saison im Bezirkspokalwettbewerb, dessen Teilnehmer jetzt gemeldet werden mussten.

