Meppen. Aufsteiger auf Grundlage der Quotientenregelung, aber keine Absteiger: So lautet der favorisierte Vorschlag des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV). Welche Teams der Bezirks- und Kreisliga sowie der 1. und 2. Kreisklasse würden dadurch in der nächsten Saison eine Klasse höher spielen? Die Emslandsportredaktion klärt auf.

