Der Aufsteiger SV Voran Brögbern belegt den zehnten Tabellenplatz. Foto: Schröer

Lars Schröer

Lingen. Das Coronavirus hält die Sportwelt in Schach. Auch die Fußballer der Kreisliga Emsland blieben davon nicht verschont. Bis zum Sommer finden keine Spiele statt. Um die fußballfreie Zeit etwas zu verkürzen, berichtet die Emslandsportredaktion über die aktuelle Situation bei den Vereinen in der Region. Im zehnten Teil der Serie befassen wir uns mit dem SV Voran Brögbern, der als Aufsteiger gute Werte in der Offensive vorweist, in der Defensive allerdings noch Defizite aufweist und daher nur im gesicherten Tabellenmittelfeld steht.