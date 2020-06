Meppen. Die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison der Amateurfußballer soll abgebrochen werden. Über diesen Vorschlag wird am 27. Juni beim außerordentlichen Verbandstag abgestimmt. Absteiger soll es nicht geben und die Aufsteiger per Quotientenregelung ermittelt werden. Doch im Pokal könnte der Ball noch einmal rollen.

