Das Kollektiv zählt bei Raspo Lathen. Die Mannschaft belegt den neunten Tabellenplatz. Foto: Scholz

Werner Scholz

Lathen. Das Coronavirus hält die Sportwelt in Schach. Auch die Fußballer der Kreisliga Emsland blieben davon nicht verschont. Um die fußballfreie Zeit etwas zu verkürzen, berichtet die Emslandsportredaktion über die aktuelle Situation bei den Vereinen in der Region. Im neunten Teil der Serie blicken wir auf den SV Raspo Lathen, der nach einem guten Start in die Saison etwas abfiel.