Meppen. Meppen Das Schwimmtraining im Emsland hat wieder begonnen. Mit speziellen Corona-Auflagen sind die Kreisstadt und der TV Meppen Vorreiter. Auf Distanz und auf einer Bahn dürfen die Sportschwimmer täglich ab 18 Uhr im gut temperierten Freibecken des Meppener Emsbades ihren Sport wieder ausüben.

