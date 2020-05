Lingen. Nach mehr als zwei Monaten Corona-Pause rollt seit Mitte Mai wieder der Ball in der 1. und 2. Bundesliga. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat für den Neustart ein detailliertes Konzept für die Sicherheit und die Hygiene ausgearbeitet. Es gibt reichlich Punkte zu beachten, die auch für Stefan Zielsdorf, den ranghöchsten Schiedsrichter-Assistenten des Emslandes gelten.

