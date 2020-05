Meppen. Die Saison der Amateurfußballer soll abgebrochen werden. Darauf haben sich die Vereine und der Niedersächsische Fußballverband (NFV) verständigt. Aufsteiger soll es geben, aber Absteiger nicht. Für die Landesligisten SC Blau-Weiß Papenburg und SV Union Lohne die Rettung. Doch dadurch entsteht ein neues Problem.

