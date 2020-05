Werlte. Verantwortung ist gerade in Corona-Zeiten ein wichtiges Wort. Für Josef Hukelmann und den MSC Hümmling Werlte hat es einen sehr hohen Stellenwert. Die Motorsportler verzichten deshalb trotz bereits fortgeschrittener Planung auf eine Jubiläumsveranstaltung in diesem Jahr.

