Werlte. Neben den Teams, die nicht absteigen würden, ist der größte Profiteur der favorisierten Variante des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) der SV Sparta Werlte. Durch die Quotientenregelung mit Auf-, aber ohne Absteiger würde der momentane Tabellenvierte der Bezirksliga Meister sein. Somit würden die Werlter in der kommenden Spielzeit nach 17 Jahren wieder in der Landesliga spielen.

Dicta rerum doloremque vero doloribus ducimus voluptatum nam. Voluptatem tenetur est nobis cupiditate. Voluptates laborum debitis a eum et. Qui sed repudiandae aspernatur ab voluptatem. Voluptates modi repellendus quam praesentium repellendus totam voluptas. Ex modi recusandae et quia nemo dolore. Sequi sunt ipsa aut eligendi.

Dolorem temporibus perspiciatis ipsa odit. Voluptatibus architecto dignissimos corporis qui placeat est accusamus. Officia et fuga optio perferendis omnis sed doloribus voluptatem.