Dörpen ist bekannt für seine starke Ringer-Abteilung. Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Dörpen. „Adam ist anscheinend ein Vorbild für die Kinder“, sagt Ringer-Trainer Eduard Burbach über seinen Schützling Adam Garmash. Trotz seines Talentes kam der Elfjährige zunächst aus einem anderen Grund zum Training. Doch in den letzten Monaten zeigte Garmash, wozu er in der Lage ist. Ende Februar wurde er Erster bei den Landesmeisterschaften in Achim.