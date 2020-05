Barsinghausen. Wie soll mit der wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison 2019/20 im Amateurfußball umgegangen werden? Um für Klarheit und Aufklärung bei seinen 2600 Vereinen zu sorgen, hat der Niedersächsische Fußballverband (NFV) bei einem Webinar Stellung genommen. Im Fokus standen die vier am vergangenen Montag diskutierten Varianten zum weiteren Umgang mit der derzeit unterbrochenen Saison 2019/20.

