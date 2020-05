Langen. Flexibel hat der offizielle Fanclub „Werderfreunde Emsland Süd“ aus Langen auf die Coronakrise reagiert. Weil Treffen zurzeit nicht möglich sind, diskutierte er online auf Instagram in einer Livesendung über die Auswirkungen der Virus-Pandemie auf den Fußball.

