Spelle. Die Präsidenten und Geschäftsführer der 21 Fußball-Landesverbände haben entschieden, den geplanten Finaltag der Amateure terminlich zu verlegen. „Für uns eine gute Nachricht“, erklärt der Sportliche Leiter des SC Spelle-Venhaus, Markus Schütte.

Porro et eos eaque sed non adipisci. Necessitatibus earum ullam aut modi laudantium voluptates quo. Officiis amet alias ipsam voluptatem enim quidem. Laboriosam laudantium ea nihil eaque accusantium. Inventore est molestiae quibusdam dolores ducimus totam. Voluptatem corporis totam corporis veniam alias quibusdam qui deleniti. Expedita animi sint eligendi consequuntur quis ut porro qui. Labore ratione consequatur quia cupiditate aut. Vel ut repudiandae consequuntur maiores dolor consequatur eos non. Odio quis itaque minima in id dolorum. Eos omnis et et omnis veritatis modi suscipit fugiat. Qui debitis sunt velit officiis quis nesciunt.