Meppen. Nach der Einführung eines Fünf-Stufen-Plans zur Lockerung der Corona-Maßnahmen durch die niedersächsische Landesregierung dürfen die Fußballteams im Emsland wieder trainieren. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) hat eine erste Hygiene-Empfehlungen an die Sportvereine herausgegeben.

