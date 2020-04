Meppen. Fitness-Studios unterstützen gezielt die Topsportler des Kreises. Zurückgehend auf eine seit Jahren existierende Kooperation mit der Sporthilfe Emsland, stellen sie kostenlos herausragenden Leistungssportlern ihre Studios oft mit Zusatzleistungen auch nach dem Ende der Corona-Krise weiter zur Verfügung.

