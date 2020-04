Papenburg . Ein wenig entspannt haben sich die finanziellen Sorgen der beiden emsländischen Leichtathletik-Vereine LG Papenburg-Aschendorf und TuS Haren. Weil die Papenburger keine Vorauszahlungen für ihr Trainingslager geleistet haben, erübrigt sich somit eine Rückerstattung. Haren erhält einen Gutschein für eine Buchung in den Osterferien 2021.

