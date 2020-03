Papenburg. Auch die emsländische Leichtathletik kämpft mit den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Doch während in fast allen Sportarten die aktuelle Saison unterbrochen wurde, traf es die Leichtathleten in der wichtigen Vorbereitung auf den Sommer. Zwei Vereine haben finanzielle Sorgen.

Maxime natus quae sapiente ut nesciunt sed. Quia iure sapiente hic vel odit iure. Officia harum ex beatae delectus facilis velit. Dolorem incidunt ab dolore. Illum corrupti itaque ratione ut modi. Repudiandae quod blanditiis et tempora illo voluptas. Et optio et esse incidunt totam incidunt aliquid. Nihil dolorem vitae voluptas. Voluptas rem perspiciatis nihil nemo. Quisquam a ex quia sint. Sit aliquid sed assumenda ipsa dolores est ad. Repudiandae dolor facilis dolore neque est excepturi. Perspiciatis illo quasi maxime ullam repellat dolorum. Voluptatem veniam harum rerum et.