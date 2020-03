Lingen. „Wir würden natürlich nicht nein sagen“, erklärt Georg Pöhle. Der wurfgewaltige Rückraumspieler des Handball-Bundesligisten HSG Nordhorn-Lingen spielt auf Spekulationen an, dass die Saison wegen der Corona-Krise abgebrochen und die Spiele annulliert werden könnten. Dann wäre das Schlusslicht aus Niedersachsen Gewinner und käme in den Genuss einer zweiten Saison im Oberhaus.

