Sögel . Durchführen, verschieben oder komplett absagen, benannte der Vorsitzende der Sporthilfe Emsland Richard Schimmöller die Möglichkeiten für die Emsland-Sport-Tombola 2020. Er war vor knapp zwei Wochen zuversichtlich, dass die 31. Auflage im nächsten Monat mit leichter Verspätung beginnen könne. Jetzt allerdings wird ein neuer Zeitraum geprüft.

