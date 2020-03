Die LG Papenburg-Aschendorf kletterte in 2019 auf den 13. Rang der niedersächsischen Vereinsbestenliste. Foto: Nitze

Meppen. Inmitten der Corona-Krise erreichten die emsländischen Leichtathletikvereine völlig überraschend positive Nachrichten. So veröffentlichte der Niedersächsische Leichtathletik Verband in dieser Woche seine landesweite Vereinsbestenliste für 2019, in der die Emsländer mit vorderen Platzierungen glänzen.