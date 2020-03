Lingen. Rechtsaußen Robert Weber geht mit seinem Sohn laufen oder macht Kraftübungen auf der Terrasse, Rückraumspieler Georg Pöhle absolviert in seinem Wohnzimmer Stabilisationsübungen – die Handballer des Bundesligisten HSG Nordhorn-Lingen befinden sich aktuell wegen der Corona-Pause im Homeoffice.

