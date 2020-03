Leschede. Das Coronavirus hält die Sportwelt in Schach. Auch die Kreisliga Emsland bleibt nicht verschont. Bis zum 19. April finden keine Spiele statt. Um die fußballfreie Zeit etwas zu verkürzen, berichtet die Emslandsportredaktion über die aktuelle Situation bei den Vereinen in der Region. In Teil 1 widmen wir uns dem FC Leschede.

