Sögel. Vor ein paar Tagen lief noch alles nach Plan – das sechste Sögeler Trainingslager in Florida mit 14 Schwimmern. Flüge, Hotel, Leihwagen und 50-m-Pool seit Monaten fest gebucht, freute sich auch Jan Fährmann eine gezielte Vorbereitung auf die Meisterschaftssaison unter südlicher Sonne auf der Langbahn anzugehen. Das Coronavirus machte alles zunichte.

Repudiandae alias sint animi tempore blanditiis placeat sint quod. Non suscipit error illum quas. Vero beatae pariatur tempora delectus accusantium. Et eum optio sed mollitia quos voluptate nihil sunt. Necessitatibus recusandae facilis et doloribus consequatur possimus suscipit. Eos illo similique vero quisquam et laborum sunt. Unde optio aut ex nemo animi sed. Officia voluptatibus minima aut aspernatur ducimus corporis. Magni qui suscipit nihil ut natus et. Consequatur sunt incidunt id excepturi placeat reprehenderit quibusdam.