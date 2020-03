Haselünne. Beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ sicherten sich die Handballerinnen des Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne bei einem hart umkämpften Turnier den Sieg beim Landesentscheid. Sie sind damit in diesem Jahr die beste Schulmannschaft Niedersachsens in der Wettkampfklasse III.

