Wardenburg. „Ich bin total begeistert von diesen tollen Leistungen!“, freute sich besonders Doris Gügelmeyer. Die Nachwuchstrainerin der Wasserfreunde Dalum strahlte wegen der Erfolge der emsländischen Jüngsten bei ihren separaten Bezirksmeisterschaften: Vier Emsland-Klubs sammelten elf Titel und insgesamt 21 Medaillen.

