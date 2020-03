Werlte. Wie der MSC Werlte mitteilt, wird der für dieses Wochenende geplante ADAC Weser-Ems-Cup nicht stattfinden. Grund ist, wie bei so vielen Sportveranstaltungen, die Verbreitung des Coronavirus' einzudämmen. Ein Ersatztermin soll aber noch gefunden werden.

