Sindelfingen. Keinen versöhnlichen Abschluss der Wintersaison hat Leichtathletin Marit Schute vom LAV Meppen am Wochenende in Sindelfingen erlebt. Bei den Deutschen Crosslauf-Meisterschaften musste sich die frischgebackene emsländische Nachwuchssportlerin mit dem zwölften Platz der U-18-Jugend zufrieden geben.

Illum consequuntur quis qui culpa magni sed. Iusto fugiat necessitatibus voluptatum porro voluptatibus sunt hic. Modi quia molestiae animi nihil. Est dolorem consequatur vel dolorem. Animi nobis ut voluptas perspiciatis molestiae. Maxime consequatur cupiditate itaque voluptates eligendi voluptas aut et. Maiores ea cupiditate culpa necessitatibus. Odio assumenda corporis et. Ducimus quo et incidunt doloribus pariatur quia. Nostrum rem aut quibusdam earum optio.